الصندوق التعاضدي لموظفي اللبنانية كرم العاملين المنتهية خدماتهم

أقام الصندوق التعاضدي لموظفي وأجراء ومستخدمي ​الجامعة اللبنانية​، برعاية رئيس الجامعة اللبنانية البروفسور ​فؤاد أيوب​ وحضوره، حفل تكريم العاملين المنتهية خدماتهم لبلوغهم السن القانونية، في مجمع الرئيس ​ميشال سليمان​ الجامعي في ​الشمال​، بحضور أمين السر العام في الجامعة اللبنانية سحر علم الدين، رئيسة المصلحة الإدارية المشتركة زينة القزي، رئيس مجلس إدارة صندوق تعاضد الموظفين في الجامعة اللبنانية غسان داغر، أعضاء مجلس الجامعة، عمداء ومديرين وأساتذة وموظفي الجامعة اللبنانية، المكرمين و​الطلاب​.

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