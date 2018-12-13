إضاءة شجرة الميلاد في وزارة الدفاع بمشاركة عدد من زوجات العسكريين الشهداء وأولادهم

أُقيم في باحة مبنى قيادة ​الجيش اللبناني​ في ​اليرزة​، حفل إضاءة ​شجرة الميلاد​، بحضور عقيلة قائد الجيش العماد ​جوزاف عون​ نعمت نعمه عون، رئيسة "مؤسسة إيناس أبو عياش الخيرية" إيناس أبو عياش، وعدد من زوجات العسكريين الشهداء وأولادهم.

وقدّمت موسيقى الجيش معزوفات ميلادية، كما وُزّعت هدايا على الأولاد تقدمة المؤسسة.