إضاءة شجرة الميلاد في وزارة الدفاع بمشاركة عدد من زوجات العسكريين الشهداء وأولادهم

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أُقيم في باحة مبنى قيادة الجيش اللبناني في اليرزة، حفل إضاءة شجرة الميلاد، بحضور عقيلة قائد الجيش العماد جوزاف عون نعمت نعمه عون، رئيسة "مؤسسة إيناس أبو عياش الخيرية" إيناس أبو عياش، وعدد من زوجات العسكريين الشهداء وأولادهم.
وقدّمت موسيقى الجيش معزوفات ميلادية، كما وُزّعت هدايا على الأولاد تقدمة المؤسسة.
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