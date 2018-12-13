الجيش تسلم كمية من المعدات العسكرية المختلفة مقدمة من سلطات إيطاليا

أعرب السفير الإيطالي في ​لبنان​ ​ماسيمو ماروتي​، خلال حفل تسلّم كمية من المعدات العسكرية المختلفة مقدّمة من السلطات الإيطالية للجيش اللبناني، في ثكنة لواء ​الحرس الجمهوري​، عن تقدير بلاده لـ"جهود ​الجيش اللبناني​ في الحفاظ على أمن لبنان واستقراره"، مؤكّدًا "عزمها على مواصلة التعاون العسكري في المرحلة المقبلة".

من جهته، تلا قائد اللواء العميد سليم خليل الفغالي ممثّلًا قائد الجيش اللبناني العماد ​جوزاف عون​، كتاب شكر باسم العماد عون وسلّمه إلى السفير الإيطالي، كما قدّم له وللملحق العسكري وقائد المهمّة الإيطالية في لبنان (MIBIL) درع الجيش التذكاري، عربون تقدير وامتنان.