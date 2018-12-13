الجيش تسلم كمية من المعدات العسكرية المختلفة مقدمة من سلطات إيطاليا

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أعرب السفير الإيطالي في لبنان ماسيمو ماروتي، خلال حفل تسلّم كمية من المعدات العسكرية المختلفة مقدّمة من السلطات الإيطالية للجيش اللبناني، في ثكنة لواء الحرس الجمهوري، عن تقدير بلاده لـ"جهود الجيش اللبناني في الحفاظ على أمن لبنان واستقراره"، مؤكّدًا "عزمها على مواصلة التعاون العسكري في المرحلة المقبلة".
من جهته، تلا قائد اللواء العميد سليم خليل الفغالي ممثّلًا قائد الجيش اللبناني العماد جوزاف عون، كتاب شكر باسم العماد عون وسلّمه إلى السفير الإيطالي، كما قدّم له وللملحق العسكري وقائد المهمّة الإيطالية في لبنان (MIBIL) درع الجيش التذكاري، عربون تقدير وامتنان.
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