ظريف: على الولايات المتحدة وحلفائها الكف عن السخافات المنافقة

أكد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، في تصريح عبر مواقع التواصل الإجتماعي، أنه "يجب على الولايات المتحدة وحلفائها الكف عن السخافات المنافقة حول إيران وسلوكها الإقليمي".
ولفت ظريف إلى أن "الحقائق تتحدث عن نفسها، إنهم يبيعون أسلحة بما يزيد عن 100 مليار دولار، إلى جزّار اليمنيين وزبائنهم، وليس إيران نفسها، فهم مسؤولون عن معاناة وبؤس المنطقة من الرئيس العراقي السابق صدام حسين إلى داعش".
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