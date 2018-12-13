الحلبوسي وعبد المهدي بحثا بالإسراع في حسم الوزارات الشاغرة وإكمال التشكيلة الحكومية

بيّن المكتب الإعلامي لرئيس ​مجلس النواب العراقي​ ​محمد الحلبوسي​، أنّ "رئيس البرلمان التقى رئيس مجلس الوزراء ​عادل عبد المهدي​، وجرى خلال اللقاء بحث التطورات السياسية في البلاد، وآليات الإسراع في حسم ملف الوزارات الشاغرة وإكمال التشكيلة الحكومية".

وأوضح في بيان، أنّ "الجانبين ناقشا أيضًا ملف ​الموازنة​ الاتحادية العامة والإسراع بإقرارها، مع مراعاة نسب الوزارات والمحافظات بالشكل الّذي يراعي خصوصية كلّ محافظة، للنهوض بالواقع الخدمي بشكل يضمن تحقيق المنهاج الحكومي وتلبية متطلّبات الشعب العراقي".

وكان قد صّوت المجلس النيابي العراقي في الـ25 من الشهر الماضي، على منح الثقة لأربعة عشر وزيرًا في حكومة عبد المهدي من أصل 22 وزيرًا قدّمهم للبرلمان لمنحهم الثقة.

ورفضت بعض القوى السياسية التصويت على مرشحي عبد المهدي الثمانية، بسبب خلافات سياسية، أبرزهم وزيرا الدفاع والداخلية.