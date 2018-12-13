كوركر قدّم مشروع قانون لمجلس الشيوخ يحمّل بن سلمان مسؤولية قتل خاشقجي

قدّم رئيس لجنة العلاقات الخارجية في ​مجلس الشيوخ الأميركي​ السيناتور ​بوب كوركر​، مشروع قانون يحمّل ولي العهد السعودي الأمير ​محمد بن سلمان​، مسؤولية قتل الصحافي السعودي ​جمال خاشقجي​ ويطالب بمحاسبة المتورطين.

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