نتانياهو يأمر بتوسيع رقعة الاعتقالات الإدارية وتطويق مدينة البيرة

أمر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو بـ "توسيع رقعة الاعتقالات الإدارية وتطويق مدينة البيرة وسحب تصاريح العمل من أسر المتسببين في أعمال العنف وهدم منازل منفذي العمليات خلال 48 ساعة".
وأمر نتانياهو أيضا بتشديد الحراسة على الطرقات في الضفة الغربية وتعزيز القوات العسكرية والحواجز الأمنية هناك، كما أمر المستشار القانوني للحكومة باتخاذ الخطوات التي من شأنها السماح ببناء 82 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية.
يذكر أن شرطيان إسرائيليان أصيبا في عملية طعن نفذها فلسطيني في البلدة القديمة بمدينة القدس، وقد قام الجيش الإسرائيلي بقتل منفذ العملية.
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