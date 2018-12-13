مسؤول أميركي: الجمهوريون سعوا لمنع التصويت على وقف دعم حرب اليمن

أكد نائب رئيس لجنة الاستخبارات في ​مجلس النواب الأميركي​ آدم شيف أن "الجمهوريين سعوا لمنع التصويت على مشروع قرار وقف دعم حرب ​اليمن​". وأوضح شيف أن "الديمقراطيين سيصوتون لإنهاء الدعم الأميركي لهذه الحرب عندما نكون الأغلبية في مجلس النواب مطلع العام 2019".

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