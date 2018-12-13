رئيس الوزراء اليمني: دعم السعودية سيمكننا من تجاوز الصعوبات

أكد رئيس الوزراء ​اليمن​ي معين عبد الملك أن "دعم ​السعودية​ سيمكننا من تجاوز الصعوبات وإعادة الاستقرار"، مشيراً إلى أن "النتائج السّارة بدأت تظهر وتتحقق على أرض الواقع، ونعوّل على دعم السعودية و​الإمارات​ في معالجة وتذليل العقبات والمشاكل التي يعيشها ​الوضع الاقتصادي​ في اليمن للتمكن من تجاوز الصعوبات كافة".

وأوضح عبد الملك، خلال مؤتمر حصفي في ​ميناء عدن​، أن "الخطة التي وضعت في بداية العام الجاري 2018 المعنية بدعم خطة الاستجابة الإنسانية للأمم المتحدة 2018، والتي حظيت بتقديم كل من السعودية والإمارات مبلغ مليار ​دولار​ مناصفة بينهما، بتخصيص جزءٍ منه لدعم قدرات الموانئ والطرق الرئيسية والمنافذ، بمختلف محافظات الجمهورية، ذات الإسهام في الوصول السهل والآمن للمواد الغذائية ودخولها إلى اليمن، خصوصاً وأن توفير تلك المواد الغذائية يمثل أهمية كبيرة على مستوى تخفيف معاناة الأزمة الغذائية في اليمن".