توقيع اتفاقيتين ومذكرة تفاهم بين السعودية وتونس بقيمة 100 مليون دولار

حضر ملك ​السعودية​ ​سلمان بن عبدالعزيز آل سعود​ ورئيس ​الحكومة التونسية​ ​يوسف الشاهد​، توقيع اتفاقية قرض مشروع التنمية الفلاحية المندمجة في جومين وغزالة وسجنان (المرحلة الثانية) بين ​الصندوق السعودي للتنمية​ وتونس، واتفاقية قرض مشروع تحسين التزوّد بالماء الصالح للشرب بالوسط الريفي بولاية بنزرت بين الصندوق السعودي للتنمية وتونس، ومذكرة تفاهم منحة السعودية لمشروع صيانة جامع الملك عبدالعزيز في العاصمة تونس.

وقدّ وقّع من جانب السعودية رئيس مجلس إدارة الصندوق السعودي للتنمية أحمد بن عقيل الخطيب، ومن الجانب التونسي وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي زياد العذاري، الإتفاقيتين والمذكرة الّتي تبلغ قيمتها 350 مليون دينار تونسي، ما يعادل 100 مليون دولار أميركي.