هنية: فتحنا صفحة جديدة مع الاحتلال بالدم والنار

أكد رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" ​إسماعيل هنية​ أن "شعبنا ال​فلسطين​ي لن يفرط بدماء شهدائه الأبطال"، مشددًا على أن "صفحة جديدة فُتحت مع المحتل بالدم والنار والبارود".

وخلال جولة في غزة، أوضح هنية أن "شعبنا وفيّ لشهدائه، والدماء التي سالت اليوم لا تزيدنا إلا إصرارًا على طرد الاحتلال من فلسطين"، لافتًا إلى أن "لدى شعبنا القدرة على التحدي، ولن يسلم بجرائم الاحتلال".

يذكر أن ​الجيش الإسرائيلي​ كان قد أعلن عن مقتل اثنين من جنوده في عملية ​إطلاق النار​ التي وقعت قرب مفترق مستوطنة "جفعات آساف" شرقي ​البيرة​ شمال القدس.