مقتل فتى في مدرسة بإطلاق نار في ولاية انديانا الأميركية

ذكرت شبكة "سي إن إن" الأميركية أن "مدرسة "ريتشموند كوميونيتي" قامت بوضع تلاميذها بمكان آمن بعد حدوث عملية ​إطلاق نار​ داخلها"، مشيرة إلى أن "​الشرطة​ أعلنت عن مقتل فتى كان قد أطلق النار من دون العلم ما إذا كان تلميذا داخل المدرسة أم لا".

ولفتت الشبكة إلى أن "الفتى المسلح تبادل ​إطلاق النار​ مع الشرطة قبل أن يقوم بإطلاق النار على نفسه".

وأوضحت "سي إن إن" أن "الشرطة قامت بفتح التحقيق اللازم بشأن القضية".