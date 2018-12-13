مقتل فتى في مدرسة بإطلاق نار في ولاية انديانا الأميركية

ذكرت شبكة "سي إن إن" الأميركية أن "مدرسة "ريتشموند كوميونيتي" قامت بوضع تلاميذها بمكان آمن بعد حدوث عملية إطلاق نار داخلها"، مشيرة إلى أن "الشرطة أعلنت عن مقتل فتى كان قد أطلق النار من دون العلم ما إذا كان تلميذا داخل المدرسة أم لا".
ولفتت الشبكة إلى أن "الفتى المسلح تبادل إطلاق النار مع الشرطة قبل أن يقوم بإطلاق النار على نفسه".
وأوضحت "سي إن إن" أن "الشرطة قامت بفتح التحقيق اللازم بشأن القضية".
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