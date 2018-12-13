افتتاح معرض للكتاب بالكنيسة الإنجيلية بسوهاج

محمد اسماعيل - القاهرة - سوهاج - عمار عبد الواحد:

افتتح اللواء علاء رشاد، السكرتير العام المساعد لمحافظة سوهاج ، اليوم الخميس، معرض الكتاب الثالث الذى تنظمه الكنيسة الانجيلية بسوهاج بالمركز الإنجيلى للخدمات الاجتماعية.

جاء الافتتاح بحضور القس عماد شوقى راعى الكنيسة الإنجيلية بسوهاج وعدد من الشخصيات العامة بالمحافظة .

وتفقد السكرتير المساعد الأقسام المختلفة بالمعرض والذى يشمل أقسام لعرض الكتب الخاصة بعلم الإدارة وعلم النفس والدين المسيحى وأقسام أخرى لعرض الملابس والمشغولات اليدوية والهدايا التذكارية بمناسبة رأس السنة الميلادية.

وأوضح القس عماد شوقى أن المعرض الذى يستمر لمدة أسبوعين يهدف إلى تشجيع المواطنين على القراءة وعرض بعض المنتجات بأسعار مخفضة مشيرا إلى أن العائد المادى منه سوف يخصص لمساعدة الطلاب والأسر الفقيرة من المسلمين والأقباط .