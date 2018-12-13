تجديد حبس متهمين وضبط وإحضار 7 في واقعة "المولوتوف والبلطجة" بكفرالشيخ

محمد اسماعيل - القاهرة - كفرالشيخ - إسلام عمار

جدد المستشار أحمد حجازي، رئيس محكمة دسوق الجزئية في كفرالشيخ، اليوم الخميس، حبس رجل، وإبنته، على ذمة التحقيقات في اتهامهم بارتكاب أحداث "بلطجة" شهدتها قرية كفر مجر التابعة لمركز دسوق، بالاشتراك مع 7 آخرين وتعديهم على إحدى الأسر.

كما أمر المستشار علي الخضرجي، رئيس نيابة دسوق، تحت إشراف المستشار ياسر الرفاعي، المحامي العام العام لنيابة كفرالشيخ الكلية، بضبط وإحضار الـ 7 المتهمين.

تعود الواقعة إلى يوم الأحد الماضي منذ 4 أيام، عندما استغاثت أسرة المجني عليهما "محمد ع.د"، وشقيقه "ر"، بأهالي القرية بسبب محاولة أشخاص اقتحام منزلهما مستخدمين زجاجات المولوتوف والأسلحة البيضاء وطفايات الحريق وعمل ساتر من الأدخنة البيضاء أثناء محاولة التعدي على تلك الأسرة.

وشهدت الواقعة فرار المتهمين عند تجمع الأهالي عقب إطلاق أسرة المجني عليهما لاستغاثات، وتبين حدوث تلفيات في أبواب المنزل وبعض محتوياته.

فيما انتقلت نيابة دسوق حينها لإجراء معاينة المنزل عقب تحرير محضرًا بالواقعة، والتحفظ على بعض الأحراز في القضية وتتمثل في زجاجات المولوتوف والأسلحة البيضاء، وطفايات الحريق.