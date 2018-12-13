إنترسكت تحصل على ترخيص مبكر لحلّ مصادقة التجارة الإلكترونيّة

كيب تاون، أفريقيا الجنوبيّة -الخميس 13 ديسمبر 2018 [ ايتوس واير ]

(بزنيس واير): أعلنت اليوم "إنترسكت"، وهي الشركة الرائدة في مجال حلول التكنولوجيا المالية الخاصة بالهاتف الجوّال، أنّها حصلت على ترخيص "إي إم في كو" لخادم مراقبة الدخول "3 دي سيكيور 2". وتجدر الإشارة إلى أن "إي إم في كو" هو ائتلاف لقطاع المدفوعات يدير المواصفات العالميّة للصفقات الآمنة القائمة على البطاقات في التجارة الإلكترونيّة.

وقدّمت "إنترسكت" خادم مراقبة الدخول "3 دي سيكيور" لأعوام عدة. وكان حلّها المحسّن من خلال الجوال ضمن أوّل الحلول التي حصلت على اعتماد من "فيزا" و"ماستر كارد" و"أميريكان إكسبريس". واشتهر هذا الحلّ بين المستهلكين في أوروبا وأفريقيا الجنوبيّة، التي تستمرّ بالحصول على تجربة بلمسة واحدة من دون رقم سرّي.

واستذكر نيل بيستر، نائب الرئيس التنفيذي في "إنترسكت"، الإنجاز المبكر في تاريخ الشركة: "منذ الكثير من الأعوام، كانت ’إنترسكت‘ أوّل شركة في أفريقيا تحصل على اعتماد لخادم مراقبة الدخول خاصّتها من شبكات البطاقات الثلاثة الكبرى. وفي هذه المرّة مع ’3 دي سيكيور 2‘، يسرّني أن أرى أنّنا لسنا الأوائل فحسب في أفريقيا، لكن الرقم الخامس عشر في العالم. نهنئ فريق العمل، ويبرهن ذلك مرّة أخرى عن خبرتنا في المصادقة على التجارة الإلكترونيّة القائمة على الجوال".

وخلال الأشهر الثمانية الماضية، عملت "إنترسكت" عن كثب مع المساهمين في القطاع لضمان وصول حلّها "3 دي سيكيور 2" ضمن أوّل الحائزين على الترخيص من "إي إم في كو". وتشكّل خوادم مراقبة الدخول جزءاً من "كونيكت"، منتج التمكين التجاري من "إنترسكت". وبناءاً على ذلك، تأتي متضمنة مع مجموعة من واجهات برمجة التطبيقات تتيح عدداً متنامياً من خدمات المبيعات في التطبيق عبر الجوال.

وقال شالك نولتي، الرئيس التنفيذي لشركة "إنترسكت"، في هذا السياق: "يشكّل الحلّ خاصّتنا أكثر من مجرّد خادم لمراقبة الدخول وعمليّة مصادقة عبر الجوال. إنّها مجموعة جديدة بالكامل من تجارب المدفوعات التي تنتظر أن يتمّ تفعيلها في تطبيق شركة إصدار البطاقات".

لقد كان اعتماد أوّل بروتوكول "3 دي سيكيور" بأفضل الأحوال غير مكتمل، لكنّ هذه النسخة تعد بتحقيق تأثير أكبر وأسرع، بفضل الاهتمام الذي منحته "إي إم في كو" لخفض الاحتكاك في عمليّة التسوّق عبر الإنترنت. ويهتمّ التجار بشكلٍ خاصّ بتطبيق المواصفات على الجوال، قد تكون مدمجة مع المحافظ الرقميّة والصفقات القائمة على التطبيقات.

لمحة عن "إنترسكت"

تعتبر "إنترسكت" شركة مبتكِرة في مجال حلول التكنولوجيا المالية الخاصة بالهاتف الجوّال. يعتمد مزودو الخدمات الماليّة ومؤسسات أخرى على نظام الهويّة الجوالة الحائزة على براءة اختراع من أجل توفير الأمن وأفضل التجارب الرقميّة الجديدة إلى عملائها، مهما كانت قناة الخدمة. للاطلاع على المزيد من المعلومات، يرجى زيارة الرابط الإلكتروني التالي: www.entersekt.com.

إن نص اللغة الأصلية لهذا البيان هو النسخة الرسمية المعتمدة. أما الترجمة فقد قدمت للمساعدة فقط، ويجب الرجوع لنص اللغة الأصلية الذي يمثل النسخة الوحيدة ذات التأثير القانوني.