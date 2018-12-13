فيديو وصور.. مستقبل وطن يطلق منافذ متحركة لبيع السلع بالقاهرة ويوزع الهدايا على الطلاب بالشرقية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وفرت أمانة حزب مستقبل وطن بمحافظة القاهرة عددا من منافذ السلع الغذائية المتنقلة بمنطقة حلوان، وهو ما قوبل بترحيب كبير من المواطنين. وفى سياق متصل أقام الحزب احتفالية بالمدرسة الفكرية ببلبيس بمحافظة الشرقية، ووزع الهدايا على الطلاب.

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