ترند الموجز|ضبط المتورطين بفيديو الهرم الإباحي..وحالة طقس الجمعة..وسر عدم احتفال صلاح..وموعد مباراة الأهلي وجيما والقناة المفتوحة وترددها..وعروض أولاد رجب

إعداد: ضياء السقا

نشر موقع "الموجز" خلال الساعات الماضية عدة أخبار وموضوعات في مختلف المجالات، نالت اهتمام القراء، وحققت تفاعلا كبيرا، وأصبحت "ترند" على السوشيال ميديا، وكان أهمها، الداخلية تكشف لغز فيديو الهرم الإباحي.. وتضبط المتورطين في تسهيل صعود السائحين للمنطقة الآثرية، والأرصاد تعلن تفاصيل طقس الجمعة، والتفسير المنطقي لعدم احتفال صلاح بأهدافه، وموعد مباراة الأهلي وجيما الإثيوبي في دوري أبطال إفريقيا.. والقناة الناقلة المفتوحة وترددها.. والتشكيل والغيابات، وأقوى عروض الشتاء من "أولاد رجب".. تخفيضات هائلة بجميع الفروع.

وفيما يلي تفاصيل أخبار الترند:

الداخلية تكشف لغز فيديو الهرم الإباحي.. وتضبط المتورطين في تسهيل صعود السائحين للمنطقة الآثرية

كشفت وزارة الداخلية لغز تصوير سائح دنماركي وصديقته مشاهد إباحية أعلى الهرم الأكبر، كما ضبطت المتورطين في تسهيل صعودهما للمنطقة الآثرية ليلا.

وقالت الداخلية في بيان لها، أنه عقب تداول فيديو بمواقع التواصل الاجتماعي يتضمن قيام شخصين من السائحين الأجانب بتسلق الهرم الأكبر وظهورهما في مشهد فاضح ليلًا، تم تشكيل فريق بحث بمشاركة بأجهزة الوزارة، وتم تحديد صاحب مقطع الفيديو، ويدعى "أندرياس هيفيد أندر سين"، دنماركي الجنسية مواليد 1985 مصور فوتوغرافى، وصل البلاد بتاريخ 19 نوفمبر الماضى، وغادر بتاريخ 4 ديسمبر الجارى، حيث قام السائح بتسلق الهرم الأكبر، عقب تسلله للمنطقة الأثرية ليلا بصحبة الدنماركية الجنسية "جوزفين سارة بالس"، مواليد 1998، وصلت للبلاد بتاريخ 28 نوفمبر، وغادرت بتاريخ 30 نوفمبر وتمكنا من تصوير مشاهد فاضحة لهما بسطح الهرم.

وأضافت الوزارة: "أسفر جهود البحث عن تورط موسى عمر موسى يعمل جمال بالمنطقة الأثرية في مساعدة الدنماركيين بتسلل منطقة الأهرامات مساء يوم 29 نوفمبر الماضى مقابل حصوله على 4 آلاف جنيها، بالتنسيق مع فتاة تدعى هند على إبراهيم التى تعرفت عليهما من خلال شبكة الإنترنت، وبمواجهة المذكورين بما أسفرت عنه التحريات، أعترفا بارتكاب الواقعة وتم إحالتهما للنيابة".

صورة للمتهمين

وتداول رواد مواقع التواصل، مؤخرا، فيديو وصور لمصور دنماركي، يدعى "أندرياس هيفيد"،برفقة صديقته، وهما في أوضاع مخلة فوق الهرم الأكبر، مما أثار غضب الشارع المصري.

ونشر المصور الدنماركي، عبر حسابه على الانستجرام، فيديو وصو له مع صديقته يتسلقان الهرم الأكبر، للوصول إلى قمته، وتصوير مشاهد وصور إباحية.

وتبين أن هذا المصور تخصص في هذه النوعية من التصوير العاري، فوق مرتفعات المعالم السياحية بمختلف البلاد، وأكد "أندرياس" أن رحلته إلى مصر كانت في نوفمبر الماضي.

ليست المرة الأولى

وأثارت الواقعة غضب السوشيال ميديا، خاصة أنها ليست المرة الأولى التي تحدث فيها مثل هذه الأشياء في منطقة الأهرامات.

وفي 2015 أعلنت ممثلة بورن أمريكية، تدعى "كارمن دي لوز"، عن تسجيلها فيلم "جنسي" في منطقة الهرم.

ونشرت الممثلة الأمريكية الصور التي تم التقاطها في منطقة الهرم على حسابها الشخصي على "تويتر".

والغريب أن منطقة الهرم تخضع لتأمين وحراسة مشددة، مما أدى إلى استغراب رواد مواقع التواصل من حدوث هذه الانتهاكات من قبل الأجانب، دون اكتشاف ذلك.

الآثار في بداية الأزمة: فوتوشوب

وبعد ساعات من تدول صور وفيديو المصور وصديقته بالهرم الأكبر، أكد مدير منطقة الأهرامات، أشرف محيي، أن الواقعة ليست حقيقية، ومن المؤكد أن تكون قد صممت بطريقة تقنية "فوتوشوب".

وأضاف محيي، في تصريحات لـ"الشروق" أن منطقة الأهرامات مؤمنة بشكل جيد جدًا ولا يمكن السماح بحدوث أي مخالفات صغيرة في المنطقة.

من جانبه قال مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، إنه لم يعلم شيئًا عن الفيديو والصور المنتشرة، مضيفا في تصريحات لـ"مصراوي": "لا أعلم بتفاصيل الواقعة ولازم نشوف ونتأكد الأول عشان نحكم عليها، ربما تكون (فوتوشوب) وتم التلاعب فيها".

أول تحرك رسمي من الوزارة

وفي أول رد فعل رسمي، أصدر الدكتور خالد العناني، وزير الآثار، قرارا بإحالة مذكرة عاجلة عن واقعة تصوير فيلم إباحي على هضبة الهرم، للنائب العام، للتحقيق في الأمر، والوقوف على الحقيقة واتخاذ الإجراءات اللازمة.

جاء ذلك في بيان رسمي للوزارة، علي خلفية ما تم تداوله ونشره عن فيلم فيديو قصير يصور شخصين أجانب يتسلقان الهرم ليلا، ثم وضع صورة لهما مخلة للآداب العامة. (رابط الخبر)

الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الجمعة

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، أن طقس الجمعة، سيكون مائلا للدفء على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، دافئا على جنوبه نهارا، شديد البرودة ليلا.

وشهدت البلاد الإسبوع الماضي موجة من الطقس السيء والأمطار، مما أدى إلى توقف حركة الصيد والملاحة بعددٍ من الموانئ البحرية.

وأضافت الهيئة في بيان لها: "تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالا، كما تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة".

أما بالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه يتراوح ما بين 1 إلى 1.5 متر، والرياح السطحية جنوبية غربية.

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر فتكون معتدلة وارتفاع الموج فيه يتراوح ما بين متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

نصائح من الأرصاد

وفي سياق متصل، نصحت الأرصاد المواطنين بارتداء الملابس الشتوية الثقيلة والابتعاد عن الخريفية بسبب انخفاض درجات الحرارة.

كما ناشدت الهيئة، سائقي السيارات ضرورة توخي الحذر من الشبورة المائية صباحا على الطرق خاصة الطرق الرئيسية القريبة من المسطحات المائية والمناطق الزراعية.

وفيما يلي درجات الحرارة المتوقعة الجمعة على بعض المحافظات والمدن:

الصغرى العظمى

القاهرة 15 22

شبين الكوم 14 21

طنطا 14 21

دمنهور 14 21

الإسكندرية 13 21

بلطيم 13 22

مطروح 12 22

السلوم 10 21

سيوة 11 23

بورسعيد 15 21

دمياط 15 21

الزقازيق 15 21

الاسماعلية 12 22

السويس 14 23

العريش 14 22

رفح 13 22

رأس سدر 11 22

نخل 05 18

نويبع 16 22

طابا 14 20

كاترين 04 18

الطور 12 22

شرم الشيخ 16 24

الغردقة 14 24

مرسى علم 14 23

الفيوم 12 21

بنى سويف 10 21

المنيا 10 22

أسيوط 10 22

سوهاج 10 23

قنا 11 23

الأقصر 11 23

أسوان 11 25

أبوسمبل 11 23

الوادى الجديد 09 23

شلاتين 16 25

ابو رماد 17 24

راس حدربة 18 23

حلايب 19 23

(رابط الخبر)

موعد مباراة الأهلي وجيما الإثيوبي في دوري أبطال إفريقيا.. والقناة الناقلة المفتوحة وترددها.. والتشكيل والغيابات

يستهل الأهلي مشواره في النسخة الجديدة من دوري أبطال إفريقيا، بمواجهة جيما الإثيوبي، في السادسة مساء الجمعة، بملعب برج العرب، في ذهاب دور الـ32.

وكان الأهلي قد خسر لقب النسخة الماضية على يد الترجي التونسي، بعد وصوله للمباراة النهائية.

وبعد خسارة الأهلي اللقب الإفريقي، والخروج من البطولة العربية، قرر مجلس إداراة الأهلي إقالة الفرنسي، باترك كارتيرون من تدريب الفريق لسوء النتائج، وتعيين محمد يوسف كمدرب مؤقت لحين البحث عن مدير فني أجنبي جديد، كما تم الاستغناء عن مايكل ليندمان مدرب الأحمال، بالإضافة إلى تكليف سيد عبد الحفيظ،، بالقيام بأعمال مدير الكرة، لاستعادة الانضباط.

ويسعى المارد الأحمر، لحسم المباراة والفوز بنتيجة كبيرة، مستغلا عاملي الأرض والجمهور، لتسهيل لقاء الإياب الذي سيقام يوم 21 من الشهر الجاري في إثيوبيا، ليضمن التأهل لدور الـ16 من البطولة.

قائمة وتشكيل الأهلي

وأعلن محمد يوسف، المدير الفني المؤقت للأهلي، قائمة الفريق لمباراة جيما الإثيوبي، وجاءت كالتالي:

شريف إكرامي، وعلي لطفي؛ وساليف كوليبالي، وأيمن اشرف، ومحمد هاني، وكريم نيدفيد؛ وحسام عاشور، وهشام محمد، وعمرو السولية؛ وإسلام محارب، وأحمد حمودي، ومحمد شريف، وميدو جابر، وناصر ماهر، ووليد سليمان؛ ومروان محسن.

ويعاني الأهلي من غياب عدد من اللاعبين للإصابة، منهم سعد سمير وأحمد فتحي، وصلاح محسن، وعلي معلول، وجونيور أجايي ومحمد الشناوي، فيما يغيب المتألق أحمد الشيخ والمدافع أحمد علاء لعدم تسجيلهما في القائمة الإفريقية، كما سُيحرم المارد الأحمر من مهاجمه وليد أزارو وذلك بعد عقوبة الإيقاف مباراتين من قبل الكاف.

ومن المتوقع أن يبدأ محمد يوسف اللقاء بتشكيل مكون من:

شريف إكرامي

أيمن أشرف - كوليبالي - محمد هاني- كريم نيدفيد

عمرو السولية - هشام محمد

وليد سليمان - ناصر ماهر - محمد شريف

مروان محسن

القناة الناقلة المفتوحة وترددها

أعلنت قناة النادي الأهلي بث مباراة المارد الأحمر وجيما الإثيوبي.

وكشف الموقع الرسمي للأهلي أن الاستوديو التحليلي يبدأ في الواحدة والنصف ظهر الجمعة، بفقرات متنوعة؛ سواء من أرض الملعب، حيث يتواجد الإعلامي عمر ربيع ياسين وفي ضيافته نجما الأهلي السابقان محمد حشيش وأحمد بلال، وفي الاستديو الرئيسي الإعلامي عبدالحميد حسن والضيوف شريف عبدالمنعم وماهر همام وأسامة حسني، هذا بالإضافة إلى فقرة الصحافة التي تتضمن لقاءات مع كلٍ من الصحفي الكبير محمود صبري وعصام شلتوت.

وخصصت إدارة القناة العديد من الكاميرات لتغطية كواليس إقامة الفريقين، بالإضافة إلى بعض اللقاءات مع الجماهير من الشارع الكروي.

تردد قناة الأهلي

القمر: نايل سات

التردد: H12341

معدل تصحيح الخطأ 5/6

معامل الترميز 27500 (رابط الخبر)

التفسير المنطقي لعدم احتفال صلاح بأهدافه (فيديو وصور)

لازال سر عدم احتفال نجم ليفربول محمد صلاح، بأهدافه مؤخرا، يفرض نفسه على صفحات الصحف البريطانية والمصرية.

ورغم تألق النجم المصري، مع ليفربول، وتسجيله هاتريك في بورنموث، في الدوري الإنجليزي، وإحراز هدف الفوز والتأهل لدور الـ16بدوري أبطال أوروبا، في نابولي الإيطالي، إلا أن الفرعون لم يحتفل بأهدافه.

وأثار صلاح حيرة جماهير ليفربول، وأبدوا قلقهم بسبب عدم احتفال "موو" بأهدافه في الفترة الأخيرة.

الأمر دفع صحف "إكسبريس" و "ديلي ستار" في بريطانيا، للتساءل عن سر رفض النجم المصري الاحتفال بتسجيل الأهداف، كما أشارت إلى أن جماهير ليفربول ليست سعيدة، لأن نجم الفريق يرفض الاحتفال، فالمشجعين يريدون من صلاح وباقي اللاعبين الاستمتاع باللحظة، والاحتفال بإحراز المزيد من الأهداف.

التفسير المنطقي

وأرجع البعض سبب عدم احتفال الفرعون، إلى الانتقادات التي تعرض لها مؤخرا، وكان منها ما نشرته إحدى الصحف العالمية بأن صلاح لاعب الموسم الواحد، في إشارة لعدم نجاحه في تكرار انجازات الموسم الماضي.

ولكن صلاح رد بقوة وأثبت للجميع أنه مستمر في التألق، لذلك فضل توجيه رسالة لمنتقديه بعدم احتفاله بأهدافه.

ويبدو أن النجم المصري سيعتمد على عدم الاحتفال كطريقة جديدة خاصة به خلال الفترة القادمة، كنوع من التغيير، بجانب السجود الذي يحافظ عليه دائما الفرعون بعد كل هدف له.

واتبع "موو" أكثر من طريقة من قبل للاحتفال بأهدفه مع الريدز، منها إخراج لسانه، وفرد يديه.

وكان صلاح قد تألق وسجل هاتريك، ليقود ليفربول، للفوز على بورنموث برباعية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما، في إطار الجولة الـ16 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقدم صلاح أداء خرافيا، طوال اللقاء، وسجل 3 أهداف، ونال عن جدارة واستحقاق لقب رجل المباراة.

ولم يبتسم صلاح أثناء احتفاله بالأهداف، بعد غيابه عن التسجيل في آخر مباراتين في الدوري.

ورفع صلاح رصيده من الأهداف في الدوري لـ10، متصدرا قائمة الهدافين مع أوباميناج بـ10 أهداف لكل منهما.

واصل النجم المصري تألقه مع ليفربول، وقاده للتأهل لدور الـ16 بدوري أبطال أوروبا، بعد الفوز على نابولي الإيطالي، بهدف دون رد، في الجولة الأخيرة من دور المجموعات.

وسجل صلاح هدف المباراة الوحيد عند الدقيقة 34 بعدما تلقى تمريرة رائعة من ميلنر، لينطلق الفرعون داخل المنطقة ويراوغ المدافع الصلب كوليبالي، ثم سدد بقدمه اليمنى من بين أقدام الحارس.

ورفع موو صلاح أهدافه في دوري الأبطال هذا الموسم لـ3 أهداف، بعدما سجل 10 في النسخة الماضية.

وواصل صلاح تحقيق الأرقام القياسية مع ليفربول، وأصبح بهذا الهدف ثاني هدافي ليفربول في دوري أبطال أوروبا عبر التاريخ، متساويا مع الأسطورة أيان راش بـ14 هدفا، فيما يحل الأسطورة ستيفن جيرارد في صدارة الهدافين بـ30 هدفا، وهو رقم يبدو ببساطة في متناول صلاح خلال فترة قصيرة مقبلة.

ووصل صلاح بهدفه إلى الرقم 35 في آخر 38 مباراة على ملعب "أنفيلد" معقل "الريدز"، كما صنع 13 هدفا لزملائه.

كما أحرز الفرعون المصري هدفه التاسع مع ليفربول في دوري الأبطال على أنفيلد في 9 مباريات فقط خاضها على هذا الملعب. (رابط الخبر)

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