قتيل في عين حرشا راشيا

أفادت معلومات صحافية ان "العريف في الجيش ط.ز.م. مواليد 1996، وجد مضرجا بدمائه والى جانبه بندقية صيد، في منزله في بلدة عين حرشا في ​قضاء راشيا​ وحضرت ​الاجهزة الامنية​ الى المنزل وفتحت تحقيقا".

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