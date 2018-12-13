العميد المتقاعد بهاء حلال يوقع كتابه الجديد في فندق راديسون بلو يوم غد

يوقع العميد المتقاعد بهاء حلال كتابه الجديد بعنوان "حنين يأخذني إليك"، في الرابعة من يوم غد الجمعة 14 كانون الاول، في فندق راديسون بلو في منطقة ​فردان​، بحضور عدد من الإعلاميين والشخصيات العامة.

ويكشف الكتاب عن وجدانيات الروح العسكرية الشامخة في الحنين للوطن، كما يقدم زوادة كلمات من ​الحياة​ مفعمة بالتفاؤل، ويسربل بالحب والعشق والوجدان في جزئه الاخير.