رئيس مصلحة الابحاث العلمية يؤكد إستحالة التكهن بحدوث زلزال

اكد رئيس مجلس ادارة مصلحة الابحاث العلمية الزراعية المدير العام الدكتور ​ميشال افرام​ باستحالة التكهن والتوقع و التنبأ بحدوث ​زلزال​ هنا او هناك أواعطاء مواقيت معنية ،فنشاط الزلازل يكون مفاجئ تماما واحيانا وبشكل نادر يتم توقع بحدوث زلزال قبل فترة ضيقة جدا من الوقت وترتبط بوقوع هزات ارضية خفيفة قد يليها زلزال وسوى ذلك تبقى توقعات وكلام غير علمي وليس هناك قاعدة علمية .

واشار افرام إلى ان "مراصد الزلازل في العالم ترصد وقوع زلزال هنا او هناك وتدرس قوته وخصائصه واضراره انما التنبأ بالزلازل لايزال علم صعب جدا وغير موجود في العالم"، مطالبا بـ "عدم التهويل ولاداع للهلع من جراء ما نشر اليوم".