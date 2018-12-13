البستاني: القفزة النوعية في مقاربة السبل لمحاربة الفساد تستحق الدعم

أكد عضو تكتل "لبنان القوي" النائب فريد البستاني، في تصريح عبر مواقع التواصل الإجتماعي، أن "القفزة النوعية في مقاربة السبل لمحاربة الفساد وحسن سير عمل المؤسسات التي أعلن عنها القاضي جورج عطيه تستحق منا كل دعم وتأييد".
ولفت البستاني إلى أن "القاضي جورج عطيه علامة مضيئة من بين النجاحات التي حققها هذا العهد الذي انتصر على الإرهاب وها هو اليوم يضع الاستراتيجية السليمة للإنتصارعلى الفساد ومكافحته في مختلف مرافق الدولة والإدارات العامة".
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