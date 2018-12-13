حزب الله أشاد بالعمليات الفلسطينية: آداء متميز وبراعة في توجيه الضربات

أشاد "​حزب الله​" بـ"العمليات البطولية التي نفذتها ​المقاومة​ الفلسطينة في ​القدس​ و​رام الله​ اليوم، مخترقة كل إجراءات العدو الإسرائيلي وتحصيناته، ومؤكدة على قدرة المقاومة ويدها العليا".

وفي بيان له، أثنى حزب الله على "الأداء المتميز الذي أظهره الفلسطينيون وبراعتهم في توجيه ضربات عدة للعدو في أكثر من مكان وبشكل متزامن، والذي يكشف أيضاً عن جهوزية المقاومة واستعدادها الدائم في وجه العدوان".

ورأى الحزب في عمليات اليوم "تعبيراً صادقاً عن خيار ​الشعب الفلسطيني​ باعتماد المقاومة سبيلاً وحيدا لتحرير أرضه مهما بلغت التضحيات".

ورأى الحزب أن "دماء المجاهدين والشرفاء ستبقى تلاحق المحتلين الصهاينة حتى تهزمهم وتصنع النصر".