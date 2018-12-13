حاصباني أمِل أن تتشكل الحكومة سريعا: دعم المستشفيات الحكومية ناتج عن قناعتنا بتعاظم دورها

أعرب نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الأعمال ​غسان حاصباني​، عن أمله "أن يقدّم الجميع التضحيات لتتشكّل الحكومة بأسرع وقت ممكن".

ولفت في حفل افتتاح قسم التصوير النووي وعلاج الأشعة في "مستشفى ​طرابلس​ الحكومي" حيث مثّل رئيس الوزراء المكلف ​تشكيل الحكومة​ ​سعد الحريري​، إلى "أنّنا نفتتح قسم المختبر الطبي المتخصّص بالتحاليل بالنظائر المشعة الـ"PetScan" وهو الأوّل من نوعه في محافظتي ​الشمال​ وعكار، وقسم المعالجة بالأشعة "Linear Accelerator" وهو ثاني قسم موجود في المحافظتين".

ونوّه حاصباني إلى أنّ "المستشفى وبحسن إدارته، كان قد أنشأ قسم العناية الفائقة للأولاد وهو القسم الأوّل في المحافظين، كما يتوفّر فيه أكبر قسم لحديثي الولادة في المنطقة والمرتبط ب​الجامعة الأميركية​ في ​بيروت​"، مبيّنًا أنّ "قريبًا، سيتمّ تجهيز المستشفى بالـ"RMI" وهو يعمل بطاقة (170) سرير وبحجم تشغيل 100 بالمئة". وأوضح أنّ "هذا القسم الّذي نفتتحه يشكّل نموذجًا يقتضى به على الصعيد الشراكة البناءة بين القطاعين العام والخاص وتعميمها يساهم في نهوض ​القطاع الصحي​".

وركّز على أنّ "هذه الخطوة اليوم، تندرج في إطار استراتيجية النهوض بالقطاع الصحي "صحة 2025" الّتي بدأنا بتنفيذها، وتحديدًا من ضمن الخدمات الّتي سيقدّمها قانون الرعاية الصحية الشاملة، أو ما يُعرف بالبطاقة الصحية الّتي قطعت شوطًا كبيرًا في مجلس النواب عبر إقرارها في لجان الصحة والإدارة والعدل والمال والموازنة، وهي تتابع طريقها إلى الهيئة العامة".

وشدّد على أنّ "تمهيدًا لذلك، أصدرت ​وزارة الصحة العامة​ قرارًا بتغطية الفحوص الخارجية بنسبة 70 بالمئة في ​المستشفيات الحكومية​ حصرًا، في خطوة تؤكّد ثقتنا بهذه المستشفيات وتشكّل سندًا ماليًّا لها وتحدّ من الهدر"، مؤكّدًا أنّ "دعم القطاع العام الصحي وتحديدًا المستشفيات الحكومية ناتج عن قناعتنا بتعاظم دورها في السنوات المقبلة، والجهود الّتي نبذلها تتزامن مع تعاظم الفقر والتضخم السكاني في البلد".

كما ذكر "أنّنا كنّا في العام الماضي حضرنا إلى طرابلس ووضعنا حجر الأساس، وها هو المشروع اليوم يبصر النور من أجل رفع الغبن عن عاصمة الشمال الّتي أعطت للوطن الكثير وتستحقّ منّا أكثر. وختم"، معلنًا بإسمي وإسم الحريري "التزامنا بمتابعة العمل على تعزيز وتطوير كلّ القطاعات في مناطق الشمال ولفيحاء في طليعتها".