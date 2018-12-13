اللواء عثمان التقى هارون على رأس وفد من نقابة أصحاب المستشفيات الخاصة

التقى المدير العام ل​قوى الأمن الداخلي​ اللواء ​عماد عثمان​، في ثكنة المقر العام، نقيب أصحاب ​المستشفيات الخاصة​ في ​لبنان​ ​سليمان هارون​ على رأس وفد من النقابة، وقد جرى خلال الزيارة البحث في مسائل مشتركة تهمّ الجانبين.

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