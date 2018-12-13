مفتشو حماية المستهلك بوزارة الإقتصاد جالوا على أصحاب مولدات الكهرباء في طرابلس

جال مفتشو مصلحة حماية المستهلك في وزارة الإقتصاد والتجارة في الشمال، على بعض أصحاب مولدات الكهرباء في مناطق أبي سمراء والزاهرية والميناء في طرابلس، لمراقبة قرار تركيب العدادات والتسعيرة الصادرة عن وزارة الطاقة والمياه، بمؤازرة عناصر من المديرية العامة لأمن الدولة.
وتفقّد المفتشون غرف الصيانة، حيث تمّ الإستفسار من القيّمين عليها بشأن عملية تركيب العدادات بشكل قانوني، إضافة إلى مقابلة العديد من المواطنين والاستيضاح منهم عن قبولهم أو تمنّعهم تركيب العدادات. كما تمّ خلال الجولة تسطير محاضر ضبط بحقّ المخالفين.
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