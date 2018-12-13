نهرا: طرابلس هي منارة للمسيحين في كل الشرق

أكد محافظ ​الشمال​ القاضي ​رمزي نهرا​ "أننا نحتفل اليوم بإضاءة ​شجرة الميلاد​ في سرايا ​طرابلس​، ولها رمزية كبيرة أننا نحتفل اليوم من داخل سرايا طرابلس، لنقول للجميع أن طرابلس كما هي قلعة للمسلمين هي كذلك منارة للمسيحيين في كل الشرق".

وخلال احتفال بإضاءة شجرة الميلاد في ​سراي طرابلس​، لفت نهرا إلى "أننا قمنا بعدة نشاطات ميلادية في طرابلس منها مغارة ميلادية وندعو الناس للقدوم ومشاهدتها ونعاهدكم أن نبقى في خدمة المواطنين لأن خدمتهم هي الأساس بالنسبة لنا"، مشيراً إلى أن "​لبنان​ لديه كافة الطاقات التي تستطيع منافسة الطقات الأخرى حول العالم".