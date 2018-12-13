مصادرة مولد كهربائي في الليلكي لمخالفته قرار الوزارة بتركيب العدادات

صادر مراقبو ​وزارة الاقتصاد والتجارة​ مولد ياسر المقداد في منطقة ​الليلكي​ لمخالفته قرار الوزارة بتركيب العدادات وتخطيه المهلة المحددة في محضر الضبط

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