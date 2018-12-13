الميادين: أنباء عن عملية دهس جديدة قرب مفرق جبع شمال شرق القدس

ذكرت قناة "الميادين" عن ورود أنباء عن ​عملية دهس​ جديدة قرب مفرق جبع شمال شرق ​القدس​.

وأوضحت قناة "​سكاي نيوز​ عربية" أن "عملية الدهس تمت قرب مستوطنة كوخاف يعقوب جنوبي ​رام الله​ وقد فرّ منفذ العملية".

وكانت ​وزارة الصحة الفلسطينية​ قد أعلنت، في بيان، عن مقتل شاب فلسطيني برصاص ​الجيش الإسرائيلي​ في منطقة ​البيرة​ داخل مدينة رام الله في ​الضفة الغربية​، مشيرة إلى أن "الارتباط الفلسطيني" أبلغها مقتل الشاب من دون الإعلان عن هويته.

واكد الجيش الإسرائيلي، في بيان، مقتل الشاب وقد حاول دهس مجموعة من الجنود في مدينة البيرة القريبة من رام الله، وقد أطلق عليه الجنود الرصاص ما أدى الى مقتله.

وبمقتل الفلسطيني يرتفع إلى ستة عدد القتلى خلال ال48 ساعة الأخيرة، هم أربعة فلسطينيين واسرائيليان.