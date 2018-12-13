مقتل فلسطيني بعد محاولته القيام بعملية دهس في البيرة

أعلنت ​وزارة الصحة الفلسطينية​، في بيان، عن مقتل فلسطيني برصاص ​الجيش الإسرائيلي​ في منطقة ​البيرة​ داخل مدينة ​رام الله​ في ​الضفة الغربية​، مشيرة إلى أن "الارتباط الفلسطيني" أبلغها مقتل الفلسطيني حمدان توفيق العارضة والبالغ من العمر 60 عاماً.

واكد الجيش الإسرائيلي، في بيان، مقتل الشاب وقد حاول دهس مجموعة من الجنود في مدينة البيرة القريبة من رام الله، وقد أطلق عليه الجنود الرصاص ما أدى الى مقتله.

وبمقتل الفلسطيني يرتفع إلى ستة عدد القتلى خلال ال48 ساعة الأخيرة، هم أربعة فلسطينيين واسرائيليان.