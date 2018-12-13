النشرة: القوات الأميركية تسحب عناصرها من تل أبيض الواقعة في شمال الرقة

أفاد مراسل "النشرة" في ​سوريا​ بأنّ "​القوات الأميركية​ تسحب عناصرها من مدينة ​تل أبيض​ الواقعة في شمال ​الرقة​ على الحدود السورية التركية، الّتي تنوي ​القوات التركية​ دخولها".

ولفت إلى أنّ "المعلومات أكّدت أنّ القوات الأميركية قلّصت وجودها في مدينة ​رأس العين​ الواقعة في شمال الحسكة على الحدود السورية التركية في شمال تركيا، فيما انسحبت باقي قوات التحالف وبينها القوات الفرنسية من نقاطها العسكرية وبينها منبج في ​ريف حلب​ الشرقي وعين عيسى في ريف الرقة".

وأوضح أنّ "الإنسحابات تأتي وسط وصول رتال عسكرية تركية إلى الحدود السورية التركية في الجهة المقابلة لتل أبيض في ريف الرقة ورأس العين في ريف الحسكة".