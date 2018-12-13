بولتون: سنطلب إنهاء مهمات قوات الأمم المتحدة للسلام في إفريقيا

ذكرت "وكالة ​الصحافة​ الفرنسية" أن مستشار الرئيس الأميركي للأمن القومي ​جون بولتون​ أكد أن "​الولايات المتحدة​ ستطلب إنهاء مهمات قوات ​الأمم المتحدة​ للسلام في ​إفريقيا​ كونها لا تأتي بسلام دائم". ولفت بولتون، خلال عرضه "الاستراتيجية الجديدة لادارة الرئيس دونالد ترامب للقارة الافريقية"، إلى أنه "ستتم إعادة النظر في المساعدة الاقتصادية الاميركية من أجل ضمان أنها تأتي بنتائج"، مشيراً إلى أن "هدفنا حل النزاعات وليس تجميدها بشكل أبدي".

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