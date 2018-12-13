"رينو" أعلنت إبقاء كارلوس غصن رئيسا لمجلس إدارتها: تصريح مدخوله قانوني

أعلن رئيس مجلس إدارة مجموعة "رينو" الفرنسية، "أنّه يبقي ​كارلوس غصن​ رئيسًا له، بعدما أظهر تحقيق داخلي حول تصريح مدخوله بأنّه يتوافق مع القوانين الفرنسية".

يُذكر أنّ غصن موقوف في ​اليابان​ منذ 19 تشرين الثاني الماضي بتهم سوء السلوك المالي وعدم التصريح عن كلّ راتبه كرئيس للمجموعة الشريكة لرينو في اليابان "نيسان"، الّتي أقالته من رئاسة مجلس إدارتها. كما أُقيل من شركة "ميتسوبيشي" الشريكة الأُخرى لـ"رينو".