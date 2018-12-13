فرص عمل ومعاشات لذوي الإعاقة بالفيوم

محمد اسماعيل - القاهرة - الفيوم – حسين فتحى:

أكد اللواء عصام سعد إبراهيم، محافظ الفيوم، أنه سيجرى إلحاق الأطفال ذوى الإعاقة المزدوجة بمراحل التعليم المختلفة.

وأشار إلى أنه سيجرى حاليا توفير فرص عمل مناسبة بالقطاع الخاص وكذلك معاش تكافل وكرامة للحالات المستحقة من ذوى الإعاقة.

جاء ذلك خلال لقاء المحافظ اليوم الخميس، وممثلين عن ذوى الإعاقة لبحث مشكلاتهم ووضع الحلول المناسبة لها، بحضور اللواء أشرف عزيز عضو مجلس النواب، وإيمان أحمد زكى وكيل وزارة التضامن الاجتماعى، ومحمد عبد الله وكيل وزارة التربية والتعليم، ووليد عبد الرحمن مدير عام القوى العاملة، والدكتور صلاح طلبه مدير عام التأمين الصحى.

وأصدر محافظ الفيوم تكليفات لمسئولى التربية والتعليم ببحث مشكلة إلحاق الأطفال مزدوجى الإعاقة بمراحل التعليم، وإعداد بيان متكامل بشأنهم لمخاطبة السيد وزير التربية والتعليم لفتح فصول خاصة بهم بدءاً من العام الدراسى المقبل.

كما كلف المحافظ مسئولى التعليم بفحص جميع الحالات الفردية من ذوي الاعاقة التى لم تلتحق بالمدارس والعمل على إلحاقهم، وكذلك استكمال جميع المستلزمات التعليمية بمدارس التربية الخاصة فى أسرع وقت ممكن.

وكلف المحافظ مسئولى القوى العاملة والتضامن الاجتماعي، بإعداد بيان متكامل بالأشخاص ذوى الاحتياجات الخاصة الراغبين فى العمل بالقطاع الخاص وتصنيفهم فى مجموعات وتدريبهم فى المدارس الفنية بعد انتهاء اليوم الدراسى لتأهيلهم لسوق العمل.