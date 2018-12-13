عون: إسرائيل تنتهك السيادة اللبنانية بمعدل 150 خرقا كل شهر

محمد اسماعيل - القاهرة - بيروت (د ب أ)

أفاد الرئيس اللبناني العماد ميشال عون، اليوم الخميس، بأن إسرائيل تواصل انتهاك السيادة اللبنانية برا وبحرا وجوا بمعدل 150 خرقا كل شهر.

وقال عون، خلال استقباله منسقة الأمم المتحدة في لبنان برنيل دالير كارديل في قصر بعبدا اليوم، إن "لبنان ينتظر التقارير الميدانية التي تعدها قيادة القوات الدولية في الجنوب (يونيفيل) حول الانفاق قبالة الحدود الجنوبية، للتأكد ما اذا كانت تجاوزت الخط الازرق"، مؤكدا أن "لبنان يتابع هذه المسألة بعناية لئلا تستغلها اسرائيل لتضرب الاستقرار الذي يعيشه الجنوب".

وجدد الرئيس عون "التأكيد على التزام لبنان احترام القرار 1701 بحرفيته، في وقت تواصل اسرائيل انتهاك السيادة اللبنانية برا وبحرا وجوا بمعدل 150 خرقا كل شهر".

وشدد عون على أن "لبنان سوف يعمل ما في وسعه للتعاون مع المجتمع الدولي في النقاط التي اثارها مجلس الأمن خلال اجتماعه الأخير الذي تطرق فيه الى الوضع في لبنان".

من جهتها، أطلعت كارديل "الرئيس عون على التطورات في الجنوب وعمل القوات الدولية، والنقاش الذي حصل في مجلس الأمن الدولي في 21 نوفمبر الماضي حول التقرير عن تطبيق القرار 1701".

وأكدت كارديل على "استمرار دعم الأمم المتحدة للبنان في المجالات كافة".

يذكر أن الجيش الإسرائيلي كان قد أعلن الأسبوع الماضي أنه رصد أنفاقًا لحزب الله تسمح بالتسلل من لبنان إلى أراضي إسرائيل، وباشرت إسرائيل القيام بأنشطة جنوب الخط الأزرق للبحث عن ما يشتبه أنه أنفاق، في عملية أطلقت عليها اسم عملية "درع الشمال" .