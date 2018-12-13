تاكيدا وأكاديميّة نيويورك للعلوم تعلنان أسماء الرابحين في جائزة...

نيويورك وأوساكا، اليابان -الخميس 13 ديسمبر 2018 [ ايتوس واير ]

(بزنيس واير) – أعلنت اليوم شركة "تاكيدا" للصناعات الدوائية المحدودة ("تاكيدا") (المدرجة في بورصة طوكيو تحت الرمز TOKYO:4502) وأكاديميّة نيويورك للعلوم عن أسماء الرابحين بالنسخة الثانية من جائزة المبدعين في مجال العلوم السنوية لقاء مثابرتهم وتميّزهم في مجال الطبّ التجديدي.

حاز ميشيلي دي لوكا، حامل الدكتوراه في الطبّ والأستاذ المحاضر في مجال الكيمياء الحيويّة ومدير مركز "ستيفانو فيراري" للطب التجديدي في جامعة "مودينا وريدجيو إميليا" في مودينا بإيطاليا، على جائزة "كبير العلماء" لعام 2019. هذا وقد كرّس الدكتور دي لوكا مسيرته المهنيّة في مجال الطبّ الانتقالي لتطوير علاجات الخلايا الجذعيّة، ويُعدّ مرجعيّة رائدة في مجال علم أحياء الخلايا الجذعيّة الظهاريّة القشريّة البشرية.

وقال الدكتور دي لوكا في هذا السياق: "تبدأ الإنجازات في مجال الطب التجديدي مع العلوم الأساسيّة وعلم الأحياء النمائيّ. ويشرفني أن يتمّ تكريمي لقاء أبحاثي في مجال الخلايا الجذعيّة الظهاريّة ومقابل مساهماتي في مجال تعزيز قدرتها العلاجيّة. وتشكّل الجائزة حافزاً لاستكمال هذا المجال من الأبحاث على أمل تحويل هذه البحوث الواعدة إلى علاجات فعليّة تُسهم في إنقاذ الأرواح".

في حين حصل شروتي نايك، الحائز على درجة الدكتوراه والأستاذ المساعد في أقسام علم الأمراض، والطب، وطب الأمراض الجلديّة في كلية الطب في جامعة نيويورك في الولايات المتحدة الأمريكيّة، على جائزة "العالم في بداية مشواره المهني" لعام 2019. ويدرس الدكتور نايك الخلايا المناعيّة، والخلايا الظهاريّة، والتفاعلات الميكروبيّة للاستفادة منها في الاستراتيجيّات العلاجيّة الخاصة بحالات مثل الصدفيّة، والجروح المزمنة، وداء السرطان.

وبدوره قال الدكتور نايك: "يشرفني فعلاً أن أحصل على هذا الجائزة وأن أعرض التقدّم المحرز في مجال الطبّ التجديدي عبر منصّة عالميّة. ويشكّل هذا التكريم فرصة لبناء أوجه من التعاون مع باحثين رائدين حول العالم بالتزامن مع توسع معارفنا فيما يخص تعقيدات الخلايا الجذعيّة وما تعنيه للطب التجديدي والعلاجات المستقبليّة".

وسيتمّ تكريم الرابحين لعام 2019 ضمن فعاليات حفل ومنتدى جوائز المبدعين في مجال العلوم في أبريل 2019 في اليابان.

وفي السياق ذاته، قال أندرو بلامب، دكتور في الطب وحائز على دكتوراه والرئيس التنفيذي للشؤون الطبيّة والعلميّة في "تاكيدا": "ستتيح القدرة التحويليّة للعلاجات الخلوية بروز جيل جديد من العقاقير المبتكرة للمرضى عبر مجموعة من الأمراض، وتلتزم ’تاكيدا‘ برعاية هذا المجال المتقدّم من العلوم سواء داخل منشآتنا أو خارجها. إنّنا فخورون بتكريم جهود الرابحين في جائزة المبدعين في مجال العلوم للعام الحالي، والتي أثمرت عن تحقيق تقدمات كبيرة في مجال الطب التجديدي".

وأشار إليس روبنشتاين، الرئيس والرئيس التنفيذي لأكاديميّة نيويورك للعلوم قائلاً: "ستأتي الحلول لأكبر التحديات الطبيّة التي يواجهها المجتمع من أولئك العاملين في طليعة العلوم. ويقدّم الطبّ التجديدي مجالاً جديداً للاكتشاف مع قدر غير محدود من الإمكانات القادرة على تغيير حياة الناس نحو الأفضل. نفتخر بتعاوننا مع ’تاكيدا‘ للعام الثاني لمنح جائزة المبدعين في مجال العلوم للعلماء ممن ما يزالون في بداية مسيرتهم المهنيّة وكبار العلماء على حد سواء، ولنكرّم الروّاد في مجال الابتكارات الطبيّة عبر مجموعة متنوعة من المجالات".

وتجدر الإشارة إلى أنّ جائزة المبدعين في مجال العلوم، التي تُمنح بالشراكة بين "تاكيدا" وأكاديميّة نيويورك للعلوم، تكرّم وتحتفي بالأبحاث التحويليّة والثوريّة في مجالات مثل: طب الجهاز الهضمي، وعلم الأعصاب، وعلم الأورام، والطب التجديدي.

لمحة عن جائزة المبدعين في مجال العلوم

تقدّم جائزة المبدعين في مجال العلوم جائزتَين بقيمة 200 ألف دولار أمريكي كلّ عام: الأولى لعالم في بداية مشواره المهني والثانية لعالم مخضرم ورفيع المستوى ممّن نجحا بالتميّز في مجال التفكير الإبداعي والتأثير البحثي الخاص بهما. وتُعتبر جائزة المبدعين في مجال العلوم مسابقة تتسم بمحدودية عدد المشاركين فيها، حيث تتمّ دعوة الجامعات البحثية، أو المؤسسات الأكاديميّة، أو المؤسسات الحكوميّة أو غير الربحيّة، أو ما يعادلها من كافة أنحاء العالم والتي تتمتّع بسجل بارز في مجال الامتياز العلمي إلى تسمية العلماء الواعدين في بداية مشوارهم المهني وكبار علمائهم البارزين ممّن يعملون في أحد المجالات العلاجيّة الأربعة: علوم الأعصاب، وطب الجهاز الهضمي، وعلم الأورام، والطب التجديدي. ويتمّ تحديد الفائزين بالجائزة من قبل لجنة تحكيم، يتمّ اختيارها بشكلٍ مستقلّ من قبل أكاديميّة نيويورك للعلوم بحيث تتمتع بالخبرة في المجالات المذكورة أعلاه. وتعمل أكاديميّة نيويورك للعلوم على تقديم الجائزة بالشراكة مع "تاكيدا". للاطّلاع على المزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني لجائزة المبدعين في مجال العلوم.

لمحة عن شركة "تاكيدا" للصناعات الدوائية

تعتبر شركة "تاكيدا" للصناعات الدوائية المحدودة (المدرجة في بورصة طوكيو تحت الرمز TSE: 4502 ) شركة صيدلانية عالميّة قائمة على البحث والتطوير، وهي تلتزم بتأمين صحة أفضل ومستقبل أكثر إشراقاً للمرضى من خلال تحويل العلوم إلى أدوية تغيّر الحياة. وتركّز "تاكيدا" جهودها في إطارَي البحث والتطوير على المجالات العلاجية لطب الأورام، وأمراض الجهاز الهضمي والجهاز العصبي المركزي إضافة إلى اللقاحات. وتقوم "تاكيدا" بالبحث والتطوير على الصعيد الداخلي ومع شركاء لكي تبقى في طليعة الابتكار. وتقوم المنتجات المبتكرة لا سيما في مجال طب الأورام وأمراض الجهاز الهضمي إضافة إلى حضور الشركة في الأسواق الناشئة، بتعزيز نمو "تاكيدا". ويلتزم أكثر من 30 ألف موظفاً لدى "تاكيدا" بتحسين جودة حياة المرضى ويعملون مع شركائنا في مجال الرعاية الصحية في أكثر من 70 دولة. للمزيد من المعلومات عن "تاكيدا"، يُرجي الرجاء زيارة الموقع الإلكتروني التالي: https://www.takeda.com/newsroom/.

لمحة عن أكاديميّة نيويورك للعلوم

إنّ أكاديميّة نيويورك للعلوم مؤسّسة مستقلّة غير ربحيّة التزمت منذ عام 1817 بالنهوض بالعلوم والتكنولوجيا والمجتمعات حول العالم. ومع أكثر من 20 ألف عضو في 100 بلد حول العالم، تعمل الأكاديميّة على خلق مجتمع عالمي علمي يهدف لما فيه خير البشرية. وتتمحور المهمّة الجوهريّة للأكاديميّة حول الارتقاء بالمعرفة العلميّة، والتأثير إيجاباً بالتحديات العالميّة الكبرى في المجتمع مع حلول قائمة على العلوم، وزيادة عدد الأفراد المستنيرين علمياً في المجتمع ككلّ. يمكنكم زيارتنا عبر الإنترنت على الرابط الإلكتروني: www.nyas.org.

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