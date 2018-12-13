القوات الفرنسية تشن عملية أمنية لملاحقة منفذ عملية ستراسبورج

شنت قوات الشرطة الفرنسية عملية أمنية في حي نيودورف في ستراسبورج، اليوم الخميس، في إطار جهودها لملاحقة منفذ الهجوم الأخير بالمدينة والذي أسفر عن مقتل 3 أشخاص.
وأفادت وكالة رويترز للأنباء بأن ضباطاً من وحدة للقوات الخاصة بالشرطة شوهدوا ينتشرون على امتداد أحد الطرق. ووسع ضباط آخرون النطاق الأمنيفي الحي.
ولم يتضح حتى الآن ما إذا كانت السلطات الأمنية حددت موقع المشتبه به في إطلاق النار أو يقومون بمداهمة منفصلة لها صلة بالتحقيق في هجوم الثلاثاء.
وكانت السلطات الفرنسية قد أصدرت، أمس الأربعاء، ملصقا يحمل صورة شريف
تم توزيع صورة شيكات (29 عاما) المولود في ستراسبورج، مساء الأربعاء، ويحذر الملصق من أنه "شخص خطير، قبل كل شيء لا تتدخلوا"، ويطلب من أي شخص لديه معلومات يمكن أن تساعد في تحديد موقعه الاتصال بالسلطات.
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