السفير الأمريكي باليمن: أطراف إقليمية ستسعى لإفشال محادثات السويد

السفير الأميركي في اليمن ماثيو تولر

وكالات

توقع السفير الأمريكي لدى اليمن، ماثيو تولر، تدخل بعض الأطراف الداخلية والإقليمية لإفشال نتائج المباحثات التي تم التوصل إليها في السويد، وبخاصة ما تم الاتفاق عليه بشأن مدينة الحديدة وميناءها.

وقال تولر، في تصريحات لقناة "العربية الحدث" الإخبارية اليوم،

إن هناك أطراف إقليمية تسعى لإفشال ما تم الاتفاق عليه اليوم.

وأشار السفير الأمريكي إلى أنه بالرغم من أن الاتفاق خطوة أولى في طريق السلام، إلا أنه يعني الكثير لليمنيين.

من ناحية أخرى، أكد تولر أن بلاده ستواصل تقديم المساعدات الإنسانية لليمن، بالإضافة إلى دعم جهود الأمم المتحدة للتوصل إلى حل سياسي شامل.

ولفت السفير الأمريكي إلى أن الولايات المتحدة تراقب عن كثب الدور الإيراني في اليمن، مؤكداً عدم قبول سعي إيران لدعم الميليشيات التي تعمل ضد الحكومة الشرعية في اليمن.