سفير السعودية بواشنطن يعلّق على اتفاق السويد بشأن اليمن

وكالات

علّق سفير السعودية لدى واشنطن، الأمير خالد بن سلمان، على الاتفاق الذي تم الإعلان عنه اليوم الخميس في السويد، في إطار الجهود التي تهدف لإنهاء الأزمة اليمنية.

وأعرب الأمير خالد بن سلمان عن ترحيبه بالاتفاق، مشيداً بجهود المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن جريفيث، مشيراً إلى أنها خطوة هامة لاستعادة الشعب اليمني سيادته واستقلاله ودعمه بالمساعدات الإغاثية العاجلة.

وأضاف السفير السعودي بواشطن، في سلسلة تغريدات عبر حسابه الشخصي على موقع تويتر اليوم، أن "الحكومة الشرعية وافقت على

مقترح المبعوث الأممي السابق بتسليم ميناء الحديدة للأمم المتحدة وهو ما استمر الحوثيين في رفضه، وما كانت هذه الموافقة لتتم اليوم لولا استمرار الضغط العسكري من الأحرار في اليمن وإخوانهم في التحالف العربي لإعادة الشرعية في اليمن".

وأوضح أن "تحالف دعم الشرعية تشكل لحماية الشعب اليمني ودعم حكومته الشرعية ولإنهاء الحرب والانقلاب والأزمة إنسانية التي بدأتها ميليشيا الحوثي بدعم وتوجيه من

إيران، وهو ماضٍ في تحقيق هذه الأهداف بإذن الله".

وتابع أن "المملكة والإمارات هما أكبر المساهمين في خطة الأمم المتحدة للاستجابة للأزمة الإنسانية في اليمن، وقد عمل التحالف منذ اليوم الأول لإغاثة إخواننا في اليمن عبر عدة مبادرات وسنستمر في الالتزام بدعم أشقائنا اليمنيين وإعادة إعمار اليمن".

وأشار الأمير خالد بن سلمان إلى أن الاتفاق يشكل خطوة كبيرة نحو إعادة الأمن لليمن الشقيق والمنطقة، بما في ذلك أمن البحر الأحمر، الممر الحيوي للتجارة الدولية.

واختتم تغريداته قائلاً: "نتمنى أن يترك الحوثي العمل من أجل إيران وأن يعمل من أجل اليمن ويقبل بسلام شامل مبني على المرجعيات الثلاث".