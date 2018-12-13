قرقاش يرحب باتفاق السويد بشأن اليمن

أعرب وزير الدولة الإماراتي للشئون الخارجية أنور قرقاش، اليوم الخميس، عن ترحيبه باتفاق السويد، مشيرا إلى أنه نتاج الضغط الذي مارسته قوات التحالف العربي لدعم الشرعية والجيش الوطني اليمني على المليشيات الحوثية في الحديدة.

وكتب قرقاش سلسلة من التغريدات، عبر حسابه الشخصي على موقع تويتر، قال فيها: "نرحب باتفاق السويد، ونرى نتائج الضغط العسكري الذي مارسته قوات التحالف العربي والقوات اليمنية على الحوثيين في الحديدة يؤتي ثماره ويحقق هذه النتائج السياسية".

وأضاف قرقاش: "التحالف العربي أوفى بالتزامه بتجنيب مدينة الحديدة

ومينائها العمليات العسكرية، حفاظاً على أرواح المدنيين والبنية التحتية الإنسانية، واليوم بإمكان الميناء ممارسة دوره المهم على الصعيدين التجاري والإنساني".

وتابع: "الضغط العسكري المتمثل بتواجد 5000 جندي إماراتي مع القوات اليمنية واستعدادهم لتحرير الميناء في أقرب وقت شكل الضغط المطلوب على الحوثيين وأجبرهم على التعامل بواقعية والقبول بالحل السياسي".

وهنأ قرقاش المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث، قائلاً: "نهنئ المبعوث الأممي بما تحقق اليوم، وملتزمون بالمسار السياسي

والجهود التي تقودها الأمم المتحدة، ومن المهم استمرار هذه الخطوات والجهود لضمان استقرار اليمن وازدهاره".

وختم قرقاش بقوله: "كل التقدير لقوات التحالف العربي والقوات اليمنية الباسلة، وتحية اعتزاز وفخر بتضحياتهم وبطولاتهم التي شكلت حالة من الضغط المستمر على الحوثيين وأدت إلى هذا الإنجاز الذي تحقق اليوم".

وكانت الأمم المتحدة قد أعلنت عن توال الأطرفا اليمنية إلى اتفاق بشأن ملف مدينة وميناء الحديدة، يقضي بإخراج قوات الجانبين من المدينة.

كما تم الاتفاق على تسهيل الظروف في تعز وإيصال المساعدات إلى سكانها، بجانب اتفاق بشأن إطلاق سراح المعتقلين والأسرى.

وأكد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش أن هذا الاتفاق سيسهم في تحسين الظروف المعيشية لملايين اليمنيين.