رسالة من المللك سلمان إلى الرئيس الفرنسي

أرسل الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، عاهل المملكة العربية السعودية، ولي العهد الأمير محمد بن سلمان رسالتين إلى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

وبعث الملك برقية عزاء ومواساة إلى ماكرون إثر حادثة إطلاق النار التي وقعت في مدينة ستراسبورج، وما نتج عنها من وفيات وإصابات، بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس".

وقال الملك إن "علمنا بنبأ حادث إطلاق النار الذي وقع في مدينة ستراسبورج، وما نتج عنه من وفيات وإصابات، وإننا إذ ندين بكل شدة هذا العمل الإجرامي المشين، لنعرب لفخامتكم ولأسر المتوفين ولشعب الجمهورية الفرنسية الصديق باسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية وباسمنا عن أحر التعازي وصادق المواساة، راجين للمصابين الشفاء العاجل".

كما بعث الأمير محمد برقية أخرى قال فيها: "بلغني خبر حادث إطلاق النار الذي وقع في مدينة ستراسبورج، وما نتج عنه من وفيات وإصابات، وإنني إذ أعبر لفخامتكم عن إدانتي لهذا العمل

الإجرامي، أقدم أحر التعازي وصادق المواساة لفخامتكم ولشعبكم الصديق، راجياً للمصابين الشفاء العاجل"، بحسب الوكالة.

أعلنت السلطات الفرنسية أن ثلاثة أشخاص على الأقل قتلوا فيما جرح 13 آخرون في إطلاق نار استهدف سوق الميلاد في مدينة ستراسبورج شرق فرنسا مساء الثلاثاء. وقال وزير الداخلية كريستوف كاستنير إنه تم تحديد هوية منفذ الهجوم والشرطة لا تزال تواصل البحث عنه.

من جهتها قالت مديرية الأمن في ستراسبورج التي دعت سكان المدينة إلى "الاحتماء" وملازمة منازلهم إن "قوات الأمن تبحث بشكل حثيث عن المهاجم" المدرج على قوائم "الأشخاص الخطرين على أمن الدولة".

وقبل أن يلوذ بالفرار أصيب المهاجم برصاص عناصر دورية عسكرية كانت تحفظ الأمن في سوق الميلاد في إطار عملية سنتينال لحفظ الأمن. وبحسب رئاسة أركان الجيش

فإن جنديا أصيب بجروح طفيفة في يده بشظية رصاصة أطلقها المهاجم.

وأفاد مصدر مطلع على التحقيق إن المهاجم يبلغ من العمر 29 عاما ومولود في ستراسبورج وكان من المفترض أن تلقي عليه قوات الأمن القبض صباح الثلاثاء بتهمة محاولة قتل في قضية تم خلالها اعتقال أشخاص آخرين أيضا.

من جهته قال وزير الداخلية كريستوف كاستنير الذي سارع بأمر من الرئيس إيمانويل ماكرون إلى التوجه لمكان الاعتداء إن المهاجم لديه سوابق جنائية.

وبعيد منتصف الليل ترأس ماكرون خلية الأزمات المشتركة بين الوزارات التي فعلتها وزارة الداخلية إثر الهجوم.

وكانت وزارة الداخلية أعلنت في بادئ الأمر في تغريدة أن هناك "حدثا أمنيا خطيرا في ستراسبورج. يطلب من السكان البقاء في منازلهم". بدوره كتب نائب رئيس البلدية آلان فوناتنل في تغريدة "إطلاق نار في وسط ستراسبورج. شكرا للجميع لبقائهم في المنازل حتى تنجلي الأمور".

وكان الجهادي التونسي أنيس العامري (23 عاما) اقتحم في 19ديسمبر 2016 بشاحنته سوقا ميلادية في برلين، في اعتداء أعلن تنظيم "الدولة الإسلامية" مسؤوليته عنه وأوقع 12 قتيلا دهسا وهو الاعتداء الجهادي الأكثر دموية الذي شهدته ألمانيا حتى اليوم.