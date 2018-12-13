كودي يحذر من محاولات تعطيل مناقشة قضايا المنطقتين في مفاوضات أديس ابابا

طالبت قيادات بارزة بمنطقة جبال النوبة الوساطة الأفريقية رفيعة المستوي بالشروع في مناقشة القضايا التي حوتها خارطة الطريق ، مشيرة إلى أن خلط قضايا المنطقتين بالقضايا السياسية الأخري يضر بسير عملية المفاوضات التي تجري باديس ابابا .

وقال الفريق دانيال كودي انجلو رئيس حزب الحركة الشعبية تيار السلام في تصريح بحسب (smc) إنهم قاموا بتقديم مقترح للآلية الأفريقية بشأن القضايا ذات الأولوية التي تهم المواطنين بولاية جنوب كردفان، مبيناً أن التداخل الذي حدث في بداية الجولة من قبل نداء السودان والحركات المسلحة يعطل عمليات السلام وايصال المعينات الانسانية للمواطنين بمناطق سيطرة الحركة .

وأضاف أن مشاركتهم في لقاءات جوهانسبرج وضعت النقاط علي الحروف مشيرا الي أنهم لن يقوموا بتقديم أي تنازلات من قضاياهم التي تم طرحها في المنابر التفاوضية.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)