لجنة الأمن بالخرطوم تعتمد حزمة من الضوابط

اعتمدت لجنة تنسيق أمن محلية الخرطوم برئاسة معتمد المحلية الفريق شرطة محمد أحمد علي، حزمة من الضوابط فيما يلي ضمان انسياب سلعة الخبز وتوزيع الدقيق والرقابة على المخابز ومحطات الوقود، حيث تم التأمين على تشكيل غرفة مشتركة بين الأجهزة الأمنية معنية بالرقابة المباشرة على المخابز ومحطات الوقود ترفع تقاريرها يومياً حول استقرار السلع الاستراتيجية.

و استعرضت اللجنة خطة تأمين احتفالات رأس السنة وليلة الاستقلال وفقاً للخطة التفصيلية للولاية حيث تقرر تخصيص عدد من بصات الولاية لنقل المواطنين من مواقع الاحتفالات ومواقف المواصلات إلى مواقع سكنهم والتأكيد على مواصلة عمل المركبات الحكومية في نقل المواطنين يومياً عقب نهاية الدوام.

إلى ذلك ناقشت اللجنة بحسب سونا – الموقف الأمني والجنائي والذي أكد عدم وجود بلاغات مزعجة نتيجة للحملات المكثفة على مواقع الجريمة والظواهر السالبة الناتجة عن استمرار حملات إزالة السكن العشوائي.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)