نائب الأركان المشتركة: شرق أفريقيا تشهد متغيرات جيوسياسية

أكد نائب رئيس الأركان المشتركة الفريق أول عصام الدين المبارك، أن إقليم شرق أفريقيا يشهد العديد من التحولات والتحديات والمتغيرات الجيوسياسية التي نأمل أن تنعكس أمناً وسلاماً على الإقليم عبر استجابتهم لمختلف المشاكل والتحديات.

وقال نائب الأركان المشتركة في الجلسة الافتتاحية لاجتماعات الخبراء لقوات شرق أفريقيا المعروفة اختصاراً بـ(إيساف) التي انطلقت، يوم الخميس، بالخرطوم وتستمر لثلاثة أيام، إن مجلس السلم والأمن بالاتحاد الأفريقي فرضته ضرورة حل المشاكل داخل البيت الأفريقي عند حدوث كوارث في المنطقة.

وأشار إلى أن قوات شرق أفريقيا هي الأولى بين الآليات الإقليمية في الاتحاد الأفريقي، ودعا الخبراء لبذل المزيد من الجهد للمحافظة على هذه المكانة وذلك عبر إدامة هذه القوة بوضع سياسات مرنة وبرامج ثابثة، وأهمية الاعتماد على الأصول الموجودة من مساهمات ودعم، بالإضافة إلى توزيع الفرص التدريبية بين الدول الأعضاء.

وأشاد عصام الدين بحسب الشروق – بجهود الاتحاد الأفريقي وأصدقاء إيساف والشركاء لدعمهم المتواصل لـ”إيساف”، وطالب اجتماعات الخبراء ببذل قصارى جهدهم خلال اجتماعاتهم للتوصل إلى توصيات تساعد في رفع قدرات قوات شرق أفريقيا بمكوناتها المختلفة. ونوه بضرورة أن يأخذ الخبراء المتغيرات الدولية خلال الاجتماع خاصة ما يتعلق بالدعم المادي والتقني.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)