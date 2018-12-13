بكري يوجه بالاستمرار في حملة جمع السلاح

وجه النائب الاول لرئيس الجمهورية الفريق أول ركن بكري حسن صالح حكومة ولاية جنوب دارفور بالاستمرار في تنفيذ حملة جمع السلاح وحصر العربات ذات الدفع الرباعي بالولاية حتى تنعم بالامن والاستقرار. واطلع بكرى لدى لقائه بمكتبه بالقصر الجمهوري يوم الخميس والي الولاية المهندس آدم الفكي علي نتائج ومخرجات الدورة المدرسية. وأوضح آدم الفكي أنه اطلع النائب الأول لرئيس الجمهورية على الوضع الامني والاستقرار الذي تنعم به الولاية والنتائج الايجابية للدورة المدرسية. وقال بحسب وكالة السودان للأنباء (سونا) إن النائب الأول لرئيس الجمهورية وجه بالاهتمام والمحافظة علي مخرجات الدورة المدرسية وانزالها الي ارض الواقع فضلا عن تكثيف الجهود بشان العودة الطوعية من خلال المشروعات التي تساعد علي انهاء النزوح واللجوء فضلاً عن تكريس السلاح ووضعه في ايدي القوات المسلحة بعد جمعه من المواطنين. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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