شهيد قرب حاجز بيت إيل

الخليج 365 | فريق التحرير

أكد الارتباط الفلسطيني استشهاد رجل قرب حاجز بيت إيل المقام عند المدخل الشمالي لمحافظة رام الله والبيرة، بعد عصر الخميس، برصاص قوات الاحتلال، دون أن يتم تأكيد هويته.

وذكرت مصادر محلية أن الشهيد من بلدة قباطية جنوب جنين، وكان يقود شاحنة في طريقه من رام الله إلى بلدته عندما تم إطلاق النار عليه، وهو خمسيني.

وأعلن جيش الاحتلال أن جنوده أطلقوا الرصاص على سائق سيارة عندما دهس جنديًا قرب الحاجز، وأصابه بجروح طفيفة.

وأفاد الهلال الأحمر بأن قوات الاحتلال منعت وصول طواقمه إلى الموقع، واختطفت جثمان الشهيد.