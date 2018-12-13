كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رسمياً.. جيش الاحتلال يعلن مقتل جنديين في عملية إطلاق النار شرق رام الله والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الناطق باسم جيش الاحتلال أفيخاي أدرعي، عصر اليوم الخميس، أن جنديين إسرائيليين قتلا خلال عملية إطلاق نار نفذها فلسطيني شرق رام الله.

وقال أفيخاي: "قُتِل في الاعتداء في مفرق أساف شرق رام الله اليوم مقاتلان بالإضافة إلى إصابة مقاتل آحر بجروح خطرة بعد أن أطلق فلسطيني النار باتجاه محطة توقيف للباصات في المفرق".

وفرض جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، طوقاً أمنياً شاملاً حول مدينة رام الله في الضفة الغربية، وأعلنها منطقة عسكرية مغلقة، بعد إطلاق النار على إسرائيليين، أسفر عن مقتل اثننين وإصابة آخرين بجراح خطيرة.