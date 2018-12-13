كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير خارجية اليمن: اتفاق الحديدة "إنجاز" وخطوة أولى نحو السلام والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد وزير الخارجية اليمني رئيس وفد الحكومة في مشاورات السويد خالد اليماني، أن اتفاق الحديدة إنجاز، وأن الجولة الأولى من المشاورات أثمرت في تحقيق أولى الخطوات نحو السلام المستدام.

وقال خلال مؤتمر صحافي عقب اختتام مشاورات السويد اليوم الخميس، إن "المشاورات أسفرت في الاتفاق على انسحاب مليشيا الحوثي من الحديدة والصليف ورأس عيسى ، وأن تعود مدينة الحديدة إلى مؤسسات السلطة الشرعية القائمة في الحديدة".

ووصف اليماني الاتفاق بـ "المهم"، خصوصاً وأنه خلال السنوات الأربع الماضية لم يتم التوافق على مثل هذه الخطوات، وقال: لأول مرة تقبل المليشيا الحوثية بالإنسحاب من الحديدة والصليف ورأس عيسى، وبهذا الاتفاق سنوفر من الحديدة مشروعاً مستقبلياً لإنهاء الانقلاب ليعود اليمن معافى سليماً.

وأضاف اليماني، أنه لا ينبغي التفكير في جولات مشاورات جديدة إن لم ينفذ اتفاق هذه الجولة، موضحاً أن "أي تلكؤ في إطلاق سراح المعتقلين سنحمل مسؤوليته للأمم المتحدة".

وتابع أنه "لم يتم التوصل لاتفاق بشأن التفاهمات الاقتصادية بسبب التعنت الحوثي"، مشيراً إلى أن الاتفاق على فتح ممرات آمنة لإنهاء آخر مظاهر الانقلاب في تعز.

وأعلنت الأمم المتحدة، اليوم، توصل أطراف النزاع اليمني إلى اتفاق بشأن ملف مدينة وميناء الحديدة.

وعبر الأمين العام للأمم المتحدة، خلال الجلسة الختامية، عن سعادته بالتقدم الذي حققته المشاورات اليمنية، قائلاً "مستقبل اليمن في أيديكم، لدينا فرص يجب اغتنامها.. كانت محادثات صعبة لكننا حققنا نتائج إيجابية".