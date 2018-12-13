كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سفير السعودية في اليمن: جهود التحالف أجبرت الحوثيين على الحل السياسي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفاد السفير السعودي في اليمن، محمد آل جابر، أن "جهود التحالف الداعم للشرعية في اليمن أثمرت عن إرغام الحوثيين بالجلوس على الطاولة مع الحكومة اليمنية في مشاورات السويد، والتوصل إلى اتفاقات برعاية الأمم المتحدة".

وقال السفير آل جابر في تغريدة على تويتر: "أثمرت جهود التحالف الداعم للشرعية في اليمن الى ارغام الحوثيين بالجلوس على الطاولة مع الحكومة اليمنية في مشاورات السويد"، وفق ما أوردته صحيفة "اليوم" االسعودية.

وأكد آل جابر أن "الاتفاقات توصلت إلى انسحاب الحوثيين من محافظة تعز ومحافظة الحديدة وميناءها، كما أفضت إلى إطلاق المحتجزين والمعتقلين، موضحاً أن "التوصل الى اتفاقات برعاية الامم المتحدة تهدف الى معالجة الوضع الإنساني من خلال الانسحاب من مدينة وميناء الحديدة، وكذلك تعز وإطلاق آلاف المحتجزين والأسرى".

ونجحت جهود التحالف العربي لدعم الشرعية في الضغط على الحوثيين والقبول بتوقيع اتفاق للسلام في اليمن برعاية أممية.