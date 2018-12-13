كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قيادي بفتح: انغلاق الأفق السياسي أمام الفلسطينيين يُولد مزيدًا من العنف (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال القياديُ بِحركة فتح، رأفت عليان، إنَّهُ على جاريد كوشنر مُستشار الرئيس الأمريكي للشرق الأوسط، أن يُلملم أوراقهُ جيدًا الآن، ويَذهب إلى دونالد ترامب، ويقول لهُ إنَّ هناك بندًا سقط مِما يُسمى بـ «صفقة القرن»، وأنَّ هناك شعبًا فلسطينيًا موجودًا، وهذا الشعب الفلسطيني ليس عبئًا على أحد، وليس نكرة، وليس «حمولة زائدة».

وأضاف عليان، خلال لقائه على قناة الغد الإخبارية، مع الإعلامي وائل العنسي، أنَّ الشعب الفلسطيني لديهِ حقوق، ولديه قِيادة، ولا يُمكن أنْ تنفرد الإدارة الأمريكية وإسرائيل في حَل أحادي الجانب على حساب حقوق الشعب الفلسطيني.

وأوضح عليان، أنَّ انغلاق الأفق السياسي في وجه الشعب الفلسطيني والقيادة الفلسطينية سيولد مزيدًا من العمليات، ولا يُمكن للشعب الفلسطيني أن يَقبل بأنْ يكونَ هناك إعدامات ميدانية واقتحامات للأقصى واستيطان واعتقالات ويَصمتْ الشعب الفلسطيني على كل هذه الجرائم.

وأكد عليان، أنَّ الشعب الفلسطيني أعطى كل ما لديهِ من التزامات للمجتمع الدولي تارة وللقيادة الفلسطينية تارة وللجامعة العربية تارة وللإدارة الأمريكية تارة إلا أنَّ المُجتمع الدولي حتى هذه اللحظة عجزوا عن تَطبيق قرارات الشرعية الدولية بل انحازت للإدارة الأمريكية إلى صالح إسرائيل»، متساءلاً: «فماذا يتوقعوا من الشعب الفلسطيني إلا مَزيدًا من هذه العمليات.. وأنَّ الضغط على الشعب الفلسطيني سيولد الانفجار».