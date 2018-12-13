عاجل..مصر يترشح رسمياً لتنظيم كأس الأمم الإفريقية 2019

كشف الإتحاد المصري لكرة القدم، مساء اليوم الخميس، تقدمه رسمياً لتنظيم نهائيات كأس الأمم الإفريقية 2019، بعد سحب التظاهرة من الكاميرون بإجتماع المكتب التنفيذي لـ “الكاف” الأخير بأكرا.
وأكد الجهاز القاري المصري، توجيهه لمراسلة رسمية إلى “الكاف”، يقدم خلالها ملفه لاستقبال العرس الكروي القاري، الذي سيشهد لأول مرة مشاركة 24 منتخباً بدلاً من 16.
جدير ذكره أن وزير الشباب والرياضة، رشيد الطالبي العلمي، قد أكد عشية أمس الأربعاء، عدم رغبة المغرب في التقدم لاستضافة هذه التظاهرة، وهو القرار الذي شكل مفاجأة كبيرة، ليس فقط في المغرب، بل في جل الدول الإفريقية، التي كانت تعتبر المغرب هو المرشح الأول لتعويض الكاميرون.
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